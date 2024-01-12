Кошка Тейлор Свифт стала одной из самых богатых в мире, ее состояние оценивается в 97 миллионов долларов

Кошка певицы Тейлор Свифт стала одной из самых богатых в мире, пишет портал rambler.ru.

Согласно оценкам специалистов, состояние кошки Оливия Бенсон составляет 97 миллионов долларов. Питомцу 9 лет, он участвует в съемках клипов и рекламных роликов хозяйки.

Кошка Свифт - третья в рейтинге богатства домашних питомцев.

Второе место досталось кошке Нале, на которую подписаны 4 миллиона человек, ее состояние 100 миллионов. На первом месте с 500-ми миллионами долларами - немецкая овчарка Гюнтер VI.