Анфиса Чехова бросила своего американского жениха

Совсем недавно Анфиса Чехова рассказывала поклонникам, что встречается с американцем. Частые поездки за океан звезда объясняла бурным романом с мужчиной, который живет в США.

Как сообщает kp.ru, отношения пары продолжались почти три года. Анфиса заявляла, что у них все серьезно, и что она наконец встретила мужчину мечты.

Еще в октябре на заставке телефона Чеховой красовалось фото седовласого мужчины – по всей видимости, того самого американского жениха, - пишет издание.

Но на днях артистка объявила, что у нее теперь новый мужчина. В Rutube-шоу «Злые языки» Анфиса сообщила, что влюблена, и любимый не связан с миром шоу-бизнеса. Телеведущая уточнила, что встречаются они совсем недолго.

Да, я влюблена, мы недолго вместе. Встречаемся два месяца. Ему 55 лет, он не из шоу-бизнеса. С сыном пока еще не знакомила, - сообщила Чехова.

Судя по всему, Чехова рассталась с американским бойфрендом.