Обнаружен телефон россиянки, загадочно пропавшей в Турции, но ее следов не нашли

Надежда Ярыгина исчезла в Турции 4-го января, последними девушку видели сотрудники отеля. Она оставила в номере вещи и документы, но назад не вернулась, сообщает starhit.ru.
Прочесывая горный участок, спустя неделю после исчезновения спасатели обнаружили телефон пропавшей.
Тревогу родные и друзья Надежды забили неделю назад. Незадолго до исчезновения Ярыгина связывалась с близкими и рассказала, что идет гулять в горы.
В результате поисков на горе Чалыш найден принадлежащий туристке телефон. В данном районе усилены поиски, - передают турецкие журналисты.
Горную местность и морскую акваторию в поисках россиянки продолжают исследовать более 40 спасателей.
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