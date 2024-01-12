Обнаружен телефон россиянки, загадочно пропавшей в Турции, но ее следов не нашли

Надежда Ярыгина исчезла в Турции 4-го января, последними девушку видели сотрудники отеля. Она оставила в номере вещи и документы, но назад не вернулась, сообщает starhit.ru.

Прочесывая горный участок, спустя неделю после исчезновения спасатели обнаружили телефон пропавшей.

Тревогу родные и друзья Надежды забили неделю назад. Незадолго до исчезновения Ярыгина связывалась с близкими и рассказала, что идет гулять в горы.

В результате поисков на горе Чалыш найден принадлежащий туристке телефон. В данном районе усилены поиски, - передают турецкие журналисты.

Горную местность и морскую акваторию в поисках россиянки продолжают исследовать более 40 спасателей.