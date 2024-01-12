Сестра Михаила Ефремова резко раскритиковала автора за книгу о своем брате

Новая книга о заслуженном артисте РФ «Михаил Ефремов. Хроника летней драмы» увидела свет. Автор издания - светский российский журналист Мариана Саид Шах, сообщает prozvezd.info.
Журналист много времени посвятила написанию и изданию книги, она собирала факты и уникальные свидетельства, общалась с разными участниками драмы, которая произошла 8 июня 2020 года.
Как напоминает издание, актер на своем джипе тогда влетел в фургон, за рулем которого был 57-летний водитель Сергей Захаров. Мужчина от полученных травм скончался в больнице на другой день после аварии. Актеру дали 7 с половиной лет лишения свободы, сейчас он отбывает наказание в Белгородской области.
Сестра звезды, театральный критик Анастасия Олеговна Ефремова резко отреагировала на книгу и озвученные в ней факты и истории.
Это все фантазии автора Марианы Саид Шах, я вообще не хочу это читать!
О нашей семье сейчас выходит много всего, но все перевирают обстоятельства, как могут.
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