Сестра Михаила Ефремова резко раскритиковала автора за книгу о своем брате

Новая книга о заслуженном артисте РФ «Михаил Ефремов. Хроника летней драмы» увидела свет. Автор издания - светский российский журналист Мариана Саид Шах, сообщает prozvezd.info.

Журналист много времени посвятила написанию и изданию книги, она собирала факты и уникальные свидетельства, общалась с разными участниками драмы, которая произошла 8 июня 2020 года.

Как напоминает издание, актер на своем джипе тогда влетел в фургон, за рулем которого был 57-летний водитель Сергей Захаров. Мужчина от полученных травм скончался в больнице на другой день после аварии. Актеру дали 7 с половиной лет лишения свободы, сейчас он отбывает наказание в Белгородской области.

Сестра звезды, театральный критик Анастасия Олеговна Ефремова резко отреагировала на книгу и озвученные в ней факты и истории.