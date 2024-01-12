В Индонезии и Таиланде отменили концерты комика Руслана Белого

Выступления комика и основателя Stand Up Руслана Белого отменены в Таиланде и Индонезии, сообщает rambler.ru.

Концерты в Таиланде должны были пройти 7 и 9 января, а на Бали - 11 января, но все они сорвались.

Все купившие билеты получили письма об отмене выступлений. В послании говорится, что причину отмены назовут позже.

Отмечается, что якобы Белого в устной форме попросили не проводить концерт. Как уточнил сам комик, ему при этом не объяснили причину.

Он полагает, что это запрет связан якобы с просьбой российского консульства.