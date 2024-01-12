Звезда фильма «Цой» Спивак улетела из России туда, «где люди добрее»

Марьяна Спивак, звезда фильма «Цой», улетела из России. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на личный блог актрисы. Куда именно она отправилась, звезда не сообщила.
Я вообще не понимаю, как можно жить в зиме. Открывать в темноте и холоде глаза и что-то делать.
От лета до лета короткими перебежками. Искать тепла и солнца.
Моя бы воля, жила бы в лете. Там люди добрее, там хорошо, — высказалась артистка и опубликовала фото с пляжа.
У Спивак есть 8-летний сын Григорий, рожденный от коллеги Антона Кузнецова. Супруг Спивак ранее признавался, что их сын растет творческим ребенком.
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