Диетолог Журавлева рассказала, какие продукты помогут вывести из организма токсины

12:00 2024-01-12
Диетолог Журавлева рассказала, какие продукты помогут вывести из организма токсины

Основными продуктами для очищения тела являются свекла, сельдерей и яблоки, а также обычный репчатый лук.

Организм человека так устроен, что способен самостоятельно выводить накопившиеся там токсины. Но данный процесс можно ускорить и улучшить, если помочь ему большим количеством воды и некоторыми продуктами, заявила диетолог Полина Журавлева.

Основные продукты для очищения тела, по словам эксперта, - свекла, сельдерей и яблоки, а также - обычный репчатый лук, сообщает rambler.ru.

Яблоки вообще волшебные фрукты. Сок этих фруктов растворяет продукты жизнедеятельности бактерий и вирусов.

Если в организм попала инфекция, то благодаря содержащемуся в яблоках пектину тяжелые металлы и токсины легко оттуда выводятся.

Яблоки убивают также кишечных паразитов, лечат печень и мочевой пузырь, - пояснила Журавлева.

По ее словам, свекла помогает печени, а сельдерей - универсальный продукт для очищения, добавила диетолог. Этот овощ чистит кровь, растворяет мочевую кислоту в суставах, способствует правильной работе щитовидной железы и гипофиза.

Репчатый лук помогает организму выводить через кожу токсины и качественно чистить кишечник. Для этих целей полезно включить в рацион и чеснок, который прочищает дыхательную систему и кровь, а также никотин, рассказала эксперт.

Полезными для очищения организма Журавлева, кроме того, назвала капустный сок, имбирь, лимон и морковь.

Но самое главное, конечно, вода. Не забывайте об этом, — добавила эксперт.

Когда организм обезвожен, тогда все его функции в опасности.

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