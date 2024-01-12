Кушанашвили поддержал Кудрявцеву после ее расставания с мужем

12:07 2024-01-12
Кушанашвили поддержал Кудрявцеву после ее расставания с мужем

Лера Кудрявцева только-только объявила о расставании со своим мужем Игорем Макаровым, отметив при этом, что алкоголь - зло.

В рамках своего Телеграм-канала ведущий Отар Кушанашвили обратился к Лере Кудрявцевой, призвав близкую подругу "держаться" в непростой период жизни.

Ведущий остановился и на теме алкоголя, которую Кудрявцева затронула, сообщая о разрыве с супругом.

Злоупотребление алкоголем Кушанашвили назвал распадом человеческого в человеке, отметив, что именно по этой причине он, а также Николай Басков, Гари Барлоу, Эрос Рамаццоти держатся подальше от "отравы".

Напомним, что сегодня, 12 января, Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова, который моложе ее на 17 лет, намекнув, что всему виной алкоголь.

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