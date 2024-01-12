Хейтеры жестко раскритиковали «самую красивую в мире девочку» Настю Князеву

В 2017-м году Daily Mail назвала 12-летнюю Настю Князеву самой красивой девочкой. Тогда ребенку было всего 6 лет.

Но сегодня девочку стали активно хейтить. Почему?

Как отмечает peopletalk.ru, девочка стала за это время ведущей музыкальной программы «Тыц-парад» на детском канале СТС Kids.

Миллионные аккаунты Насти в соцсетях продолжает вести ее мама.