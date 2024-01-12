Хейтеры жестко раскритиковали «самую красивую в мире девочку» Настю Князеву

В 2017-м году Daily Mail назвала 12-летнюю Настю Князеву самой красивой девочкой. Тогда ребенку было всего 6 лет.
Но сегодня девочку стали активно хейтить. Почему?
Как отмечает peopletalk.ru, девочка стала за это время ведущей музыкальной программы «Тыц-парад» на детском канале СТС Kids.
Миллионные аккаунты Насти в соцсетях продолжает вести ее мама.
Она делится кадрами не только со съемок, но также моментами обычной жизни. Примечательно, что большое число хейтеров у подростка появилось из-за внешности.
Некоторые считают, что Настя стала слишком «обычной», а от прежней красоты у нее ничего не осталось.
Слишком поправилась. Совершенно обычная.
Была красивая, стала обычная. Как понимаете, ее фотошопили. И что в ней такого? — пишут под ее постами комментаторы.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__