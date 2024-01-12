Дочь покойного Грачевского Алеева стала одной из соучредительниц «Ералаша»

Телеграм-канал "112" информирует, что в настоящее время Ксения Алеева - хозяйка 12,5 % в ООО "Ералаш" и 12,5 % в ООО "Продюсерский Центр "Ералаш"".

Ранее сообщалось, что продюсерский центр "Ералаш" подал в суд на вдову Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую и Алееву, требуя взыскать с них 11 000 000 российских рублей в счет долга покойного режиссера.

Известно, что в 2011 году Грачевский заключил с центром договор займа на сумму в 10 000 000 рублей при выплате 8,5 % годовых.

В данном соглашении предусмотрена неустойка при просрочке платежа в 11 000 000 рублей.

В 2021 году, когда режиссер ушел из жизни, оставшаяся часть долга перешла к его наследницам Белоцерсковской и Алеевой.