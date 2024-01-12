Концерты Белого отменены в Таиланде и Индонезии

Телеграм-канал Baza сообщает, что концерты Руслана Белого в Таиланде были запланированы 7 и 9 января.

Шоу артиста на Бали должно было пройти 11 января.

Все вышеуказанные мероприятия не состоялись. Тем, кто успел приобрести билеты на выступление комика, пришло уведомление об отмене концертов без указания на то причин.

Белый объяснил подобное положение вещей тем, что его попросили не выступать, не объяснив почему.

Юморист предполагает, что выступления отменены по просьбе представителей российского консульства.