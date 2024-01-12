Беременная жена Тарасова Костенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем

12:49 2024-01-12
Беременная жена Тарасова Костенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем

Модель и блогер Анастасия Костенко, которая состоит в браке с экс-супругом Ольги Бузовой, футболистом Дмитрием Тарасовым, и ждет от него ребенка, пожаловалась, что ее подводит здоровье.

Оказывается, Анастасии Костенко диагностировали острый лимфаденит левых околоушно-жевательной и подчелюстной областей (воспаление лимфатических узлов).

Блогер считает, что заболевание возникло из-за охлаждения или перегрева.

Она посетовала, что имела неосторожность проветривать особняк вечером, когда на улице стоял минус, а позднее сидела у камина и жаром обдавало левую часть лица, которая сейчас и воспалилась.

Напомним, что Анастасия является супругой футболиста Дмитрия Тарасова, который до 2016 года был женат на Ольге Бузовой.

Костенко и Тарасов воспитывают троих наследников — сына Алексея и дочерей Милану и Еву. Вскоре модель станет матерью в 4-ый раз.

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