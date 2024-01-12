OnlyFans-модель Фенелла Фокс сообщила размер своего ежемесячном дохода

Фенелла Фокс сообщила, что посредством продажи собственных интимных снимков на OnlyFans ежемесячно имеет в районе 12 000 фунтов стерлингов (1 300 000 российских рублей).

Девушка рассказала, что на создание нового контента тратит не более 2 часов ежедневно.

Фокс не стала скрывать, что ранее трудилась в качестве вебкам-модели.

В тот период девушка имела лишь до 4 000 фунтов стерлингов (454 000 рублей), отдавая половину суммы при этом площадке, где трудилась.