OnlyFans-модель Фенелла Фокс сообщила размер своего ежемесячном дохода

Фенелла Фокс сообщила, что посредством продажи собственных интимных снимков на OnlyFans ежемесячно имеет в районе 12 000 фунтов стерлингов (1 300 000 российских рублей).
Девушка рассказала, что на создание нового контента тратит не более 2 часов ежедневно.
Фокс не стала скрывать, что ранее трудилась в качестве вебкам-модели.
В тот период девушка имела лишь до 4 000 фунтов стерлингов (454 000 рублей), отдавая половину суммы при этом площадке, где трудилась.
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