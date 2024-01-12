Рынска сообщила, что ненавидит РФ и Израиль

После отъезда из РФ Божена Рынска критикует государство в соцсетях и в различных интервью.
После своего переезда в Латвию, где пребывает недавно, она заявила, что "русский мир — быдляцкое днище". Она жаловалась на курьеров, не имеющих гражданство Латвии, перевозивших ее вещи.
Таких работников Рынска окрестила "животными, непонимающими, что такое хорошо, а что такое плохо".
Светская обозревательница ругает не только РФ, но и Израиль, заявив в интервью, что на дух не переносит это государство.
Ей не нравится в израильтянах отношение к жизни, беспардонность, неумение держать дистанцию, хамство, неопрятность, отношение к людям, необязательность и дикое раздолбайство.
Божена призналась, что в Израиле еще хуже, чем в РФ
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