Рынска сообщила, что ненавидит РФ и Израиль

После отъезда из РФ Божена Рынска критикует государство в соцсетях и в различных интервью.

После своего переезда в Латвию, где пребывает недавно, она заявила, что "русский мир — быдляцкое днище". Она жаловалась на курьеров, не имеющих гражданство Латвии, перевозивших ее вещи.

Таких работников Рынска окрестила "животными, непонимающими, что такое хорошо, а что такое плохо".

Светская обозревательница ругает не только РФ, но и Израиль, заявив в интервью, что на дух не переносит это государство.

Ей не нравится в израильтянах отношение к жизни, беспардонность, неумение держать дистанцию, хамство, неопрятность, отношение к людям, необязательность и дикое раздолбайство.

Божена призналась, что в Израиле еще хуже, чем в РФ