Состояние кошки Тейлор Свифт составляет 97 000 000 USD

Состояние Оливии Бенсон, а именно так зовут питомца Тейлор Свифт, равно 97 000 000 долларов.
Кошка, которой уже 9 лет, активно снимается в клипах и рекламных роликах своей владелицы.
Домашнее животное американской исполнительницы занимает третью строчку в рейтинге самых богатых в мире питомцев.
Известно, что серебро в этом списке у кошки Налы с 4 000 000 подписчиков и с 100 000 000 USD.
Немецкая овчарка Гюнтер VI с состоянием в 500 000 000 у. е. является самым богатым животным на планете Земле.
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