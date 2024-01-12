Состояние кошки Тейлор Свифт составляет 97 000 000 USD

Состояние Оливии Бенсон, а именно так зовут питомца Тейлор Свифт, равно 97 000 000 долларов.

Кошка, которой уже 9 лет, активно снимается в клипах и рекламных роликах своей владелицы.

Домашнее животное американской исполнительницы занимает третью строчку в рейтинге самых богатых в мире питомцев.

Известно, что серебро в этом списке у кошки Налы с 4 000 000 подписчиков и с 100 000 000 USD.

Немецкая овчарка Гюнтер VI с состоянием в 500 000 000 у. е. является самым богатым животным на планете Земле.