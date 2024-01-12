Выступление Лолиты в Омске не состоится

Известно, что на сцену Омска Лолита Милявская должна была выйти 27 марта текущего года. Место проведения - Омская филармония.

В пресс-службе Минкульт области сообщили, что договоренность по поводу предоставления площадки КЗ в аренду для проведения концерта была 6 месяцев назад.

Отмечается, что договор так и не был подписан, билеты в кассах Омской филармонии не реализуются. Выступление артистки в намеченную дату не состоится.

Известно, что ранее омские казаки разместили обращение к властям региона с требованием отменить концерт Милявской в соцсети "ВКонтакте".