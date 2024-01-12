Супругу Канье Уэста засняли во время шопинга, одетой в стиле славянский шик

Издание Page Six сообщает, что 29-летняя супруга американского рэп-исполнителя Канье Уэста Бьянка Цензори совершала покупки вместе с возлюбленным в Лос-Анджелесе.

На кадрах Цензори позирует в черной меховой шапке-ушанке, кожаном длинном плаще и узких сапогах на шпильках с длинными носами.

Уэст же надел кожаную толстовку и объемные брюки серого цвета.

В декабре Бьянка отличилась на вечеринке в Дубае, надев излишне откровенный наряд в виде облегающего мини-платья с длинными рукавами, из-под которого видно было все нижнее белье. Девушка надела также меховую шапку-ушанку и прозрачные мюли на каблуках.