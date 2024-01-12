Инстасамка откроет своим выступлением второй сезон проекта Конфетка на ТНТ

Создатели "Конфетки" сообщают, что в этой части программы зрители смогут наблюдать не только тех артистов, кто уже делал "конфетки" на сцене в рамках проекта, но и новые лица, которые никто не ожидал увидеть.
В этом сезоне перепевкой одного из треков займется Дарья Зотеева, известная под творческим псевдонимом Instasamka.
Исполнительница и блогерша постарается помочь раскрутиться и выиграть целых 300 000 российских одному из участников передачи.
Премьера нового сезона "Конфетки" состоится уже 13 января.
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