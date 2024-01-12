Разин сообщил, что бросил первую супругу, когда она ждала от него ребенка

Андрей Разин подтвердил, что в картине "Ласковый май" 2008 года показана правда.

В первом гражданском браке у продюсера появился на свет ребенок. В конце 1984 года Разин уехал, когда его возлюбленная Ирина была в положении, а позднее родила сына Илью.

Известно, что в настоящее время его первая гражданская жена проживает в Нижнем Новгороде, а сын, которому уже 40 лет, — в Питере.

Ранее Разин обвинял Сергея Лазарева и Рому Жукова в воровстве, называя коршунами и шакалами, за исполнение ими композиций группы "Ласковый май".