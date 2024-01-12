Киркоров выпустил новый трек «Слухи», в котором призвал его не осуждать

Новая песня Филиппа Киркорова "Слухи" появилась в соцсетях исполнителя, включая "ВКонтакте".

В треке говорится, что усталость виновата в слухах об артисте, который призывает город замолчать.

В припеве поется: "Вы не судите, я ведь всего лишь человек. Я бы хотел, чтоб сердце во мне осталось".

Напомним, что из-за участия знаменитости в "обнаженной" вечеринке Насти Ивлеевой сцены с ним повырезали из всех новогодних программ.