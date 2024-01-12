Киркоров перевел на счет помощи детям Белгорода 5 000 000 рублей

Представители фонда "Синяя птица" написали в своих соцсетях, что конец прошлого года принес белгородцам грусть, страх, смятение.

Новый же год начался с чудес, вселяющий надежду, уверенность, радость.

Известно, что сначала Филипп Киркоров перевел на счет фонда 2 400 000 российских рублей. В организации отчитались, что эти деньги потратят на пособия, материалы для уроков и оснащение актового зала.

Позднее на счет "Синей птицы" поступило 2 600 000 рублей от исполнителя.