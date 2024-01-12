Эксперт Нелиг рассказала, сколько можно выпить кофе для бодрости, чтобы не навредить себе

Очень многие начинают день с кофе и балуются затем этим напитком в течение дня. Все для того, чтобы оставаться бодрым.

Однако избыток этого напитка может принести эффект обратный от желаемого: человек может лишиться спокойного сна, больше нервничать и волноваться. Где та норма, которая позволит не перейти данный порог?

Согласно официальной рекомендаций ВОЗ, на каждого взрослого допускается употребление не более 400 миллиграммов, что соответствует примерно четырем чашкам.

Но почетный директор по исследованиям Французского национального института здравоохранения Астрид Нелиг заявила, что максимальную пользу от напитка можно получить тогда, когда человек в среднем употребляет от 100 до 150 миллиграммов кофе, что эквивалентно одной либо полутора чашкам.

По словам врача, человек начнет чувствовать себя более бодрым спустя 5 минут после употребления кофе. При этом эффект усилится и достигнет пика через промежуток от 15 минут до 2 часов - в зависимости от скорости метаболизма.

Влияние кофеина на сон зависит от того, как быстро человек усваивает кофеин, рассказал The Wall Street кардиолог и профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско Грегори Маркус.

Согласно его исследованиям, люди с медленным метаболизмом спали почти на час меньше, если пили кофе, тогда как люди с быстрым метаболизмом никаких изменений в своем сне не заметили.