В Турции обнаружено тело загадочно пропавшей россиянки

Российская туристка, жительница Кирова Надежда Ярыгина пропала в горах недалеко от турецкого курорта Кемер 4 января.

Сегодня стало известно, что девушка погибла, сообщает rbc.ru со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

Полиция Кемера подтвердила дипломату РФ, что поисковый отряд нашел тело туристки, исчезнувшей в лесу неподалеку от города.

Обстоятельства смерти девушки уточняются.

Еще одна россиянка, участвовавшая в поисках Ярыгиной как волонтер, рассказала «РИА Новости», что та, скорее всего, сорвалась со скалы.