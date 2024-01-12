Чехова сообщила, что ее уволили с телеканала «Домашний» из-за скандала с бурятками

Анфиса Чехова в рамках Рутуб-шоу "Злые языки" рассказала, что в ситуации со скандалом из-за бурятских женщин ей больше всего было неприятно за соведущую по проекту "Скажи, подруга" Аврору (Ирину Трейман), которую также заставили уволиться.

Ведущая заверила, что коллега не имела никакого отношения к случаю, но все равно ее выдворили из передачи.

Скандал разгорелся из-за заявления Чеховой о том, что после уколов красоты она напоминает себе бурятскую женщину, оскорбив при этом представительниц данной национальности.

На бурятских сайтах вырвали слова из контекста и получилось, что Анфиса заявляет: "Я стала похожа на бурятских женщин, и я ненавидела свое отражение в зеркале".