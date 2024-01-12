Внутри египетской мумии девушки-подростка обнаружили обезглавленного младенца

Антрополог из Университета Джорджа Вашингтона в США с коллегами неожиданно для самих себя раскрыли трагическую историю, которая произошла 2000–2500 лет назад в Древнем Египте.

Как сообщает vokrugsveta.ru, ученые исследовали мумию беременной египтянки, которая умерла при родах в 14–17 лет. Выяснилось, что в утробе молодой мамы есть второй плод. Она рожала близнецов, и ее первый ребенок оказался обезглавлен.

Мумия была обнаружена еще в 1908 году в некрополе Эль-Багават в египетском оазисе Харга, известном также как Великий оазис. У нее между ног были уложены погибший плод и плацента.

Сто лет назад изучавшие мумию ученые решили, что женщина умерла от акушерских осложнений. Находку они датировали периодом либо Поздней династии Египта (664–332 годы до н. э.) или Коптским периодом (III–IV века н. э.).

А теперь антропологи повторно исследовали эту мумию, чтобы изучить влияние строения таза на успешные роды в древности. Современная компьютерная томография показала: плод у беременной женщины был не один, в области грудной клетки оказался второй ребенок.

Еще одним шокирующим открытием стал тот факт, что у первого плода была отделена голова, которая находилась в малом тазу матери.

Исследование показало, что рост юной матери был около 150 сантиметров. Остальные пропорции ее тела также меньше среднестатистических женщин той популяции. Вероятно, она сама была еще подростком.

В момент смерти молодая женщина находилась в процессе родов. Первый из близнецов был в тазовом предлежании и выходил ногами вперед.

По мнению ученых, когда тело ребенка оказалось снаружи, головка младенца застряла в родовых путях и могла случиться травматическая декапитация плода, то есть обезглавливание.

Антропологи считают, что принимавшие роды и те, кто потом бальзамировал женщину и ребенка, о втором младенце могли не знать, потому и не извлекли его и не мумифицировали отдельно.