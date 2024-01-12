Анкудинова рассказала, что над ней издевались в детдоме

20-летняя Диана Анкудинова, ставшая популярной благодаря участию в проектах "Голос. Дети" и "Ты Супер!", рассказала о своем детстве.
У девочки была неблагополучная семья, из-за чего ее отправили в детский дом, где над ней измывались сверстники.
Жестокие дети топили несчастную в ванной, били головой о стенку, наваливались на нее всей толпой.
После этих страданий у Дианы порвана губа и сломана ключица.
Анкудинова проработала ситуацию с психологом, а потому об издевательствах над собой теперь может говорить спокойно.
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