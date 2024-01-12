Офтальмогог Шварц рассказал, почему опасен сон в линзах

Сон с контактными линзами способен увеличить риск инфекции глаз в восемь раз, сообщает Daily Mail.

Проведенное в 2022 году исследование показало, что люди, носившие многоразовые контактные линзы, которые нужно менять ежемесячно, в четыре раза чаще страдали от акантомебного кератита, чем те, кто носил одноразовые линзы, которые надо менять ежедневно.

Это заболевание развивается из-за попадания в глаз амеб - обитающих в бассейнах и водопроводе пресноводных микробов.

Согласно исследованию американских экспертов, сон с контактными линзами способен увеличить риск глазной инфекции в восемь раз. Существует также риск повреждения роговицы неровностями на линзе, оставленными при контакте с ней ногтем. Поэтому одноразовые линзы - самые безопасные.