Космонавт из Кемерово Александр Гребенкин полетит в космос на корабле Илона Маска

Космонавт Александр Гребенкин из города Мыски Кемеровской области полетит в космос на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, сообщает peopletalk.ru со ссылкой на пресс-службу НАСА.
Как выяснилось, кандидатура российского космонавта окончательно утверждена в качестве члена одного из членов экипажа на МКС.
На борту корабля вместе с Гребенкиным будут трое американских космонавтов: командир экипажа Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
Полет планируется на февраль 2024 года, но точная дата вылета еще не известна.
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