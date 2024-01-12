Космонавт из Кемерово Александр Гребенкин полетит в космос на корабле Илона Маска

Космонавт Александр Гребенкин из города Мыски Кемеровской области полетит в космос на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, сообщает peopletalk.ru со ссылкой на пресс-службу НАСА.

Как выяснилось, кандидатура российского космонавта окончательно утверждена в качестве члена одного из членов экипажа на МКС.

На борту корабля вместе с Гребенкиным будут трое американских космонавтов: командир экипажа Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

Полет планируется на февраль 2024 года, но точная дата вылета еще не известна.