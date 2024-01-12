Подруга покойного Грачевского рассказала о его внебрачном сыне

Лариса Преториус сообщила, что внебрачного сына Бориса Грачевского зовут Максим, а трудился он во Всероссийском государственном университете кинематографии, что находится в 5 минутах ходьбы от студии "Ералаша", но познакомиться с отцом он не решался.
По словам Преториус, мама Максима трудилась в "Орленке", когда Борис Грачевский работал во ВГИКе, и учился на заочном — на юридическом факультете.
Сначала режиссер отшучивался по поводу сына, рожденного вне брака, а в последний раз и вовсе заявил, что Максим не сын ему, о чем ему сказала мать мальчика. Правда это или нет, история умалчивает.
Преториус не исключает, что бывшая возлюбленная Грачевского могла "соврать" об отцовстве на эмоциях, так как Максим как две капли воды похож на создателя "Ералаша".
Непризнанный сын был на похоронах отца, несмотря на все.
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