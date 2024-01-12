Подруга покойного Грачевского рассказала о его внебрачном сыне

Лариса Преториус сообщила, что внебрачного сына Бориса Грачевского зовут Максим, а трудился он во Всероссийском государственном университете кинематографии, что находится в 5 минутах ходьбы от студии "Ералаша", но познакомиться с отцом он не решался.

По словам Преториус, мама Максима трудилась в "Орленке", когда Борис Грачевский работал во ВГИКе, и учился на заочном — на юридическом факультете.

Сначала режиссер отшучивался по поводу сына, рожденного вне брака, а в последний раз и вовсе заявил, что Максим не сын ему, о чем ему сказала мать мальчика. Правда это или нет, история умалчивает.