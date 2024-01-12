Суд обязал Ивлева выплатить более 600 000 рублей компании Graffin-event

Известно, что еще в июле 2022 года Graffin-event организовывала гастрономический фестиваль "Да, шеф", прошедший в Екатеринбурге.

В ходе культурного события Ивлев со своими сотрудниками приготовил рулет с ветчиной и сыром весом 41 килограмм, который вошел в Книгу рекордов РФ.

Для данных целей компания привлекла завод "Русагро", поставивший шеф-повару десятки килограммов майонеза.

За оформление фестиваля организация также не получила полной оплаты.

Согласно решению суда, телеведущий должен выплатить истцу 664 000 российских рублей или обжаловать это решение.