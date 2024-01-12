Минекаев после роли в сериале «Слово пацана» отказался от театральной сцены

Агент актеров Рузиля Минекаева и Славы Копейкина Елена Чигвинцева сообщила, что из театра они ушли из-за занятости в кинопроектах.

Представитель артистов отметила, что они получают сейчас множество предложений о работе, но к выбору проектов подходят с особой тщательностью.

Чигвинцева вспомнила, что даже на съемках "Слово пацана. Кровь на асфальте" они замучились, по той причине, что 2 дня Минекаев снимался в Ярославле, затем на день летел в Москву для работы в театре. Та же картина наблюдалась и с Копейкиным.

Такое положение вещей наблюдалось постоянно, а потому и Рузиль, и Слава приняли решение оставить театр.

Известно, что Минекаев играл на сцене театра Современной пьесы, а Копейкин в Российском академическом молодежном театре (РАМДТ).