Причины отмены выступления Лолиты в Омске озвучены

Сотрудники госинстанции утверждают, что мероприятие не состоится по причине неподписанного договора на предоставление КЗ.

В Минкульт региона отметили, что открытое письмо казаков, где те призывали отменить концерты Лолиты Милявской, здесь ни при чем.

Известно, что договоренность по поводу предоставления площадки для выступления была 6 месяцев назад, но договор на аренду зала подписан так и не был, билеты в кассах Омской филармонии на концерт певицы не продают.

Также сообщается, что в ближайшее время Лолита не будет выступать в Омске.