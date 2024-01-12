Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, стал собственником двух московских квартир

Телеграм-канал Shоt информирует, что общая стоимость недвижимости равна 80 000 000 российских рублей.

Известно, что, пребывая за решеткой, Михаил Ефремов погасил задолженность перед ФНС в 195 546 рублей, включая имущественный налог.

Сообщается, что артист наконец вступил в права наследования.

Теперь Ефремов - собственник пятикомнатной квартиры на Тверской улице стоимостью в 50 000 000 рублей и трешки на Олимпийском проспекте, которая оценивается в 30 000 000 рублей.