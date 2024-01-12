Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, стал собственником двух московских квартир

Телеграм-канал Shоt информирует, что общая стоимость недвижимости равна 80 000 000 российских рублей.
Известно, что, пребывая за решеткой, Михаил Ефремов погасил задолженность перед ФНС в 195 546 рублей, включая имущественный налог.
Сообщается, что артист наконец вступил в права наследования.
Теперь Ефремов - собственник пятикомнатной квартиры на Тверской улице стоимостью в 50 000 000 рублей и трешки на Олимпийском проспекте, которая оценивается в 30 000 000 рублей.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__