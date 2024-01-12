Чехова рассказала, что в школьные годы ее домогался учитель литературы

В рамках Рутуб-шоу "Злые языки" 46-летняя Анфиса Чехова рассказала, что к ней приставали учителя в школе.

К счастью, к интиму ее не склоняли, но регулярно "щупали".

Родителям Анфиса об этом говорить боялась, так как отец бросил семью, когда дочери было 4 года, и никогда не любил ее.

Чехова вспомнила, что учитель литературы подходил к ней вплотную "и касался груди, или сзади на попу руку клал".

Физкультурник, по словам знаменитости, просил девочек снимать бюстгальтеры, чтобы те бегали только в майках.