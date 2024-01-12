Юрист Жорин сообщил, какое наказание прокуратура готовит для участников голой вечеринки

В интервью NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин обратил внимание, что оказывается давление на правоохранительные органы, которые должны принимать решения самостоятельно.

Известно, что Вячеслав Володин заявил, что Генпрокуратуре нужно действовать более жестко в ситуации с "голыми" вечеринками. Депутат Госдумы такие мероприятия называет перечеркивающими ценности РФ.

Жорин обратил внимание, что можно направить депутатский запрос, а не давить на прокуратуру.

Юрист убежден, что ужесточения будут, но не считает это правильным, ведь в государстве гораздо больше вопиющих ситуаций, требующих вмешательства депутатов, нежели "обнаженная" вечеринка.