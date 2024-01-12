Кинокритик Шнейдеров предупредил Кологривого, что не стоит нелестно отзываться о Козловском

Давид Шнейдеров убежден, что звездная болезнь Никиты Кологривого связана с популярностью сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Кинокритик не сомневается, что популярность снявшихся в сериале артистов связана с модой, которая вскоре уйдет.
Ранее Кологривый высмеял игру Данилы Козловского в картине "Духless".
Шнейдеров призвал Кологривого сначала сыграть лучше, стать таким же кумиром, как Козловский, а после уже позволять себе подобную критику.
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