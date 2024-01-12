Прокуратура США обвиняет Хантера Байдена в том, что он потратил 5 000 000 USD на вечеринки, авто, запрещенные вещества, проституток, но об уплате налогов позабыл.

Издание NTV.RU сообщает, что прокурор обвиняет наследника Джо Байдена в том, что тот с 2016-го по конец 2020 года применял специальную схему по уклонению от налогов.

Хантер переводил средства своей компании “Оваско” на личные счета и тратил их на свои нужды.

700 000 у.е. потрачено на проституток, 200 000 – на www-порталы и фильмы для взрослых. За 4 года он таким образом спустил 5 000 000 долларов, из которых 1 500 000 снял наличными в банкомате.

Вины своей Байден-младший не признал.