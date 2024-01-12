Россиянка, работающая порноактрисой, стала самой популярной моделью на сайте кино для взрослых

Известно, что Sweetie Fox с самого детства увлекалась компьютерными играми, рисованием и косплеем (воссоздание образов персонажей из любимых произведений, популярное среди молодежи хобби).

Последнее увлечение было ее фишкой в откровенных роликах.

Аккаунт Sweetie Fox на PornHub завела с 2018 года. В роликах 22-летняя порноактриса снимается со своим супругом, лицо которого не показывает.

В 2022 году она была награждена Pornhub Awards в категории "Лучшая косплей-исполнительница". Ровно через год Sweetie Fox вошла в топ-20 российских порноактрис по версии популярного журнала Maxim.