В Саратове требуют отмены концертов Анны Асти и Малинина

Роман Грибов, глава комитета по социальной политике областной думы Саратова, потребовал отмены в городе концертов артистов Анны Асти (Анны Дзюба) и Александра Малинина в связи с отсутствием у артистов четкой позиции по СВО.

Как сообщает rambler.ru, соответствующее заявление политик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Репутацию Анны Асти и Малинина Грибов назвал «неоднозначной». По словам депутата, оба артиста - уроженцы Украины и до сих пор не обозначили свою позицию по СВО.

Грибов также напомнил, что Анна была участницей «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, а Малинин ранее исполнял «гимн бандеровцев "Червона Калина».

Надо запретить предоставлять саратовские сцены для этих артистов. Нельзя допускать возможность зарабатывать всяким русофобам и релокантам! — заключил Грибов.

Концерты Анны Асти и Малинина в Саратове должны состояться в феврале и марте.