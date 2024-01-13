В Саратове требуют отмены концертов Анны Асти и Малинина

Роман Грибов, глава комитета по социальной политике областной думы Саратова, потребовал отмены в городе концертов артистов Анны Асти (Анны Дзюба) и Александра Малинина в связи с отсутствием у артистов четкой позиции по СВО.
Как сообщает rambler.ru, соответствующее заявление политик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
Репутацию Анны Асти и Малинина Грибов назвал «неоднозначной». По словам депутата, оба артиста - уроженцы Украины и до сих пор не обозначили свою позицию по СВО.
Грибов также напомнил, что Анна была участницей «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, а Малинин ранее исполнял «гимн бандеровцев "Червона Калина».
Надо запретить предоставлять саратовские сцены для этих артистов.
Нельзя допускать возможность зарабатывать всяким русофобам и релокантам! — заключил Грибов.
Концерты Анны Асти и Малинина в Саратове должны состояться в феврале и марте.
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