Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит летит в Россию

Бурак Озчивит не раз признавался, что любит Россию. В последний раз турецкий актер посещал ее около 2 лет назад. Как узнала kp.ru, звезда вновь прилетит в Москву в 2024-ом.

Артист станет почетным гостем в серии концертов «Музыка турецких сериалов», которые состоятся в Crocus City Hall.

39-летняя знаменитость пробудет в Москве два дня: 20 и 21 февраля. Согласно задумке, симфонический оркестр будет исполнять популярные музыкальные хиты, а Озчивит расскажет о некоторых моментах съемок. Актер также планирует провести ряд встреч с российскими фанатами.