Кай Метов рассказал, как бандиты увезли его в лес

Заслуженный артист России Кай Метов рассказал корреспонденту 5-tv.ru о самом «диком» случае в его жизни. По словам певца, в 90-е было сложно работать из-за обилия бандитских группировок, причем инциденты при этом случались разные.
В 1995-м у меня были первые сольные концерты в Москве, в ГЦКЗ „Россия“.
У меня там было два аншлага продано, — вспомнил артист.
И неожиданно в это время случилась череда мрачных событий.
Накануне начались непонятные вещи. Позвонил мой директор и сказал, чтобы я лучше не появлялся дома.
Но я был уже дома. За мной приехали некие люди, увезли в лес, провели много разных „разъяснительных мероприятий“.
А потом - вернули меня прямо на концерт, — рассказал Кай Метов.
Но на этом цепь странностей не закончилась.
Я всю эту ночь не спал, приехал на концерт, но там почему-то арестовали моего директора.
Было много непонятного, на концерт два музыканта не приехали. Но потом все как-то разрулилось, - отметил артист.
Кай Метов добавил, что спустя время смог догадаться, почему так получилось и что это было.
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