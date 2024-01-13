Кай Метов рассказал, как бандиты увезли его в лес

Заслуженный артист России Кай Метов рассказал корреспонденту 5-tv.ru о самом «диком» случае в его жизни. По словам певца, в 90-е было сложно работать из-за обилия бандитских группировок, причем инциденты при этом случались разные.

В 1995-м у меня были первые сольные концерты в Москве, в ГЦКЗ „Россия“. У меня там было два аншлага продано, — вспомнил артист.

И неожиданно в это время случилась череда мрачных событий.

Накануне начались непонятные вещи. Позвонил мой директор и сказал, чтобы я лучше не появлялся дома. Но я был уже дома. За мной приехали некие люди, увезли в лес, провели много разных „разъяснительных мероприятий“. А потом - вернули меня прямо на концерт, — рассказал Кай Метов.

Но на этом цепь странностей не закончилась.

Я всю эту ночь не спал, приехал на концерт, но там почему-то арестовали моего директора. Было много непонятного, на концерт два музыканта не приехали. Но потом все как-то разрулилось, - отметил артист.

Кай Метов добавил, что спустя время смог догадаться, почему так получилось и что это было.