В России скоро стартуют продажи автомобилей нового китайского бренда

10:06 2024-01-13
В России скоро стартуют продажи автомобилей нового китайского бренда

На российский рынок в ближайшее время поступят гибридные кроссоверы Seres Aito M5 и M7.

Автомобильная компания «МБ рус» (ранее представительство Mercedes-Benz в РФ), входящая в группу «Автодом», стала дистрибьютором автокомпании Seres Group из Китая.

Она получила право на официальный импорт и продажи в России гибридных машин Seres Aito M5 и M7, сообщает gazeta.ru.

АО «МБ рус» подписало прямое дистрибьюторское соглашение с компанией Seres Group и получила эксклюзивные права на импорт и дистрибуцию на рынке РФ последовательных гибридов Seres Aito M5 и M7, - отмечено в сообщении пресс-службы компании.

Во второй половине 2024-го года на российский рынок выйдет также модель M9. Все машины получат гарантию, их владельцы смогут обслуживать авто в сервисных центрах по всей России.

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