В России нашли место, где люди стареют на четыре года раньше, нежели в других регионах

Российские ученые установили, что коренные жители Якутии генетически приспособились лучше адаптироваться к холоду, но это ускорило старение организма.

В результате люди стареют на три-четыре года раньше, чем население европейских регионов. Результаты исследований напечатаны в международном научном журнале Clinical Epigenetics, сообщает vokrugsveta.ru.

В Якутии температура зимой опускается до минус 60 градусов, а в среднем составляет минус 40 градусов. Коренное население веками живет в таких условиях и, предположительно, выработало эпигенетические механизмы адаптации.

Специалисты по биологии старения и генетике Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского, Северо-Восточного федерального университета им. Аммосова и Уфимского федерального исследовательского центра РАН изучили данные ДНК из анализов крови, взятых у представителей коренного населения Якутии.

Результаты сравнили с данными жителей центральной России. И нашли специфические эпигенетические изменения в генах, связанных с адаптацией к экстремальным климатическим условиям и процессам старения.

Организм якутов быстрее вырабатывает нужную энергию за счет скорости метаболизма и клеточного цикла. Но, вероятно, биологическая цена такой адаптации - ускоренное старение, - отметил заместитель директора Института биологии старения ННГУ Михаил Иванченко.

По словам авторов, такие перестройки свидетельствуют о напряжении всех систем организма. Адаптационные резервы при этом могут истощаться уже к 45 годам. В среднем, по подсчетам ученых, коренные якуты биологически на три-четыре года старше хронологических сверстников из европейской части России.