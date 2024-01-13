Американец перестроил автомобиль в космолет из мультфильма «Футурама»

Житель штата Колорадо, которого зовут Эрик, превратил свой минивэн Honda Odyssey в космолёт «Межпланетного экспресса» из популярного мультсериала «Футурама».

Владелец для этого перекрасил автомобиль в бирюзовый цвет, прикрепил к нему по бокам крылья и стабилизатор на крыше. Кроме того - разместил иллюминаторы с изображением персонажей сериала.

Автомобиль сам по себе не на ходу: у него нет двигателя, а стекла закрыты панелями. Предполагается, что проект будет использоваться в выставочных целях на мероприятиях, посвящённых поп-культуре.

Владелец продаёт автомобиль за 2,5 тысячи долларов. В его коллекции есть ещё 9 проектов на тему кино и анимации.