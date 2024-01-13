Дочь Иосифа Пригожина Даная добилась идеальной фигуры с помощью пластики

Даная Пригожина за несколько дней до Нового года перенесла пластическую операцию, приблизившую ее к фигуре мечты, сообщает starhit.ru.

Полтора года назад она стала мамой: у Данаи летом 2022 года родился сын. После родов она скинула около 30 килограммов, но все равно была недовольна фигурой. А теперь 26-летняя Даная перенесла комплексную операцию.

По словам дочери продюсера, ей сделали абдоминопластику с переносом пупка, ушили диастаз и сделали липосакцию живота и боков.

Уже в первый день я почувствовала изменения. Прикоснулась к животу и не обнаружила нависающего «фартука». Но есть небольшие отеки, они могут уйти через месяц. Мой пластический хирург Ваагн Азизян советует оценивать окончательный результат лишь через 6-8 месяцев.

Даная уточнила, что стоимость такого, как у нее, комплексного вмешательства, составляет 1 миллион рублей.