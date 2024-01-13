Дочь Иосифа Пригожина Даная добилась идеальной фигуры с помощью пластики

12:09 2024-01-13
Дочь Иосифа Пригожина Даная добилась идеальной фигуры с помощью пластики

Комплексная операция красоты обошлась 26-летней матери в 1 миллион российских рублей.

Даная Пригожина за несколько дней до Нового года перенесла пластическую операцию, приблизившую ее к фигуре мечты, сообщает starhit.ru.

Полтора года назад она стала мамой: у Данаи летом 2022 года родился сын. После родов она скинула около 30 килограммов, но все равно была недовольна фигурой. А теперь 26-летняя Даная перенесла комплексную операцию.

По словам дочери продюсера, ей сделали абдоминопластику с переносом пупка, ушили диастаз и сделали липосакцию живота и боков.

Уже в первый день я почувствовала изменения. Прикоснулась к животу и не обнаружила нависающего «фартука». 

Но есть небольшие отеки, они могут уйти через месяц. Мой пластический хирург Ваагн Азизян советует оценивать окончательный результат лишь через 6-8 месяцев.

Даная уточнила, что стоимость такого, как у нее, комплексного вмешательства, составляет 1 миллион рублей.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
15:09

Светлана Игнатьева

Даня Милохин в Дубае впервые выйдет на ринг

Даня Милохин в Дубае впервые выйдет на ринг

Соперником россиянина станет его коллега из Индии, лайфстайл-блогер Аджмал Хан.
Светлана Игнатьева
15:00

Светлана Игнатьева

Родные Селены Гомес пришли в восторг от ее нового избранника

Родные Селены Гомес пришли в восторг от ее нового избранника

Близкое окружение певицы заявляет, что певица рядом с музыкантом Бенни Бланко чувствует себя «как дома».
Светлана Игнатьева
14:51

Светлана Игнатьева

Легенда советского кино Наталья Селезнева обратилась к врачам из-за ковида

Легенда советского кино Наталья Селезнева обратилась к врачам из-за ковида

Причиной недомоганий 78-летней народной артистки России могут быть вызванные инфекцией осложнения.
Светлана Игнатьева
14:37

Светлана Игнатьева

Лолита прокомментировала ситуацию с отменой концертов

Лолита прокомментировала ситуацию с отменой концертов

Милявская заявила, что это «предсказуемо», но она поклонница философского течения, которое учит держать удар.
Светлана Игнатьева
14:29

Светлана Игнатьева

Стало известно, какую опасность для ушей могут нести беруши

Стало известно, какую опасность для ушей могут нести беруши

Авторы исследования, которое было опубликовано в 2022-м году в журнале BMJ Global Health, считают, что в зоне риска находится более миллиарда молодежи.
Светлана Игнатьева
13:21

Светлана Игнатьева

В России создали инновационную спортивную одежду, которой нет аналога

В России создали инновационную спортивную одежду, которой нет аналога

Такая такая спортивная форма повышает выносливость, а также ускоряет восстановление после травм.
Светлана Игнатьева
13:06

Светлана Игнатьева

Актер Александр Балуев рассказал о своей трагедии

Актер Александр Балуев рассказал о своей трагедии

Российский артист много лет не может лично встретиться со своей дочерью, которая живет в Польше.
article_image 15:31

Мужчина подает в суд на 27 женщин, утверждая, что они разместили негативные отзывы о нем

Мужчина подает в суд на 27 женщин за комментарии о нем в Facebook-группе «Встречаемся ли мы с одним и тем же парнем».

article_image 15:03

У мужчины пропало сердце после того, как он умер в тюрьме Алабамы

Другая семья утверждает, что подобные истории происходят в этом месте не в первый раз.

article_image 13:54

Хотите дожить до 100 лет - у этого хирурга-онколога есть формула

Секрет в том, чтобы меньше сосредотачиваться на том, как долго мы живем, и больше на том, насколько хорошо мы живем.