Актриса Ирина Горбачева налысо побрилась на отдыхе на Бали

Артистка Ирина Горбачева решилась на радикальные перемены. Короткую стрижку она сменила на вариант «под ноль», сообщает 5-tv.ru.
Новый образ актрисы опубликовал в своем Telegram-канале ювелир Михаил Барышников.
Приятельница записала для мужчины видеопривет и прислала фото с острова Бали, где занимается духовными практиками в компании единомышленниц.
Переписываюсь с обожаемой Ирой Горбачевой, и потом такой привет. Ей красиво, - написал Барышников.
Михаил пожелал всем "такой свободы и такого настроения в конец недели". Он заявил, что Ирина разрешила ему показать всем ее кусок частной жизни.
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