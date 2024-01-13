Актер Александр Балуев рассказал о своей трагедии

Александр Балуев пожаловался, что несколько лет не видел родную дочь. В начале нулевых артист женился на польской журналистке Марии Урбановской, но через десяток лет их брак распался, и Мария с ребенком уехала на родину.
Потом была пандемия коронавируса, изменилась политическая обстановка. В результате дело дошло до практически закрытых границ, и Балуев потерял возможность увидеться с наследницей, пишет eg.ru.
Звезда очень огорчен тем, что визу сейчас получить практически невозможно. Потому ему ничего не остается, как общаться с дочерью через интернет.
Сначала трудно было общаться из-за ковида, но теперь еще хуже.
В ковид я мог хотя бы получить визу, а сейчас не могу, не имею права пересекать никаких границ.
Это чудовищно: не иметь возможности увидеться, пообщаться с самым родным человеком, - признался Балуев.
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