В России создали инновационную спортивную одежду, которой нет аналога

Инновационная одежда проходит тестирование в России. Как сообщает rambler.ru, такая спортивная форма повышает выносливость, а также ускоряет восстановление после травм.

Мы соединили несоединимые вещи: область медицины, небольшую физиотерапевтическую технологию, и непосредственно одежду. Все для того, чтобы улучшать кровоснабжение и лимфоток в мягких тканях, - поделился основатель компании-производителя функциональной одежды для спорта Кирилл Орлов.

Секрет - в пружинках из металла, обработанного специальным образом. К ткани крепятся готовые элементы - так, чтобы чудо-детали воздействовали на определенные группы мышц. Есть и рукава – для тренировок армрестлеров.

Мы провели тестирование на нескольких упражнениях: подъеме штанги на бицепс и отжиманиях на брусьях. Финальный замер показывал: результаты по выносливости растут примерно на 20 процентов, - уточнил вице-президент Всероссийской федерации армрестлинга Аркадий Бессонов.

По словам изобретателей, разработка не имеет аналогов в мире, а технология вполне применима не только к спортивной одежде, но и любой другой.