Стало известно, какую опасность для ушей могут нести беруши

Эксперты предупреждают: любители защититься от шума с помощью берушей либо слушать музыку в наушниках-вкладышах создают в ушных каналах условия для развития бактериальной или грибковой инфекции, сообщает vokrugsveta.ru.
Без доступа воздуха создается теплая и влажная среда в слуховом канале.
Потому важно не пользоваться берушами либо наушниками на постоянной основе или в течение длительных периодов времени.
А также - регулярно протирать их спиртовыми салфетками. Еще лучше - пользоваться сменными одноразовыми берушами.
Еще одна связанная с затычками для ушей опасность - снижение остроты слуха. Вводя в слуховой канал инородное тело, человек проталкивает внутрь ушную серу, которая его блокирует.
Так, авторы масштабного исследования, которое было опубликовано в 2022-м году в журнале BMJ Global Health, предупреждают: в зоне риска глухоты находятся более миллиарда подростков и молодых людей.
Дело в том, что, слушая музыку, громкость которой превышает 105 децибелов, они тоже наносят урон слуховому аппарату. Безопасный порог громкости - 80 децибелов для взрослых и 75 децибелов для детей.
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