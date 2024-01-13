Стало известно, какую опасность для ушей могут нести беруши

Эксперты предупреждают: любители защититься от шума с помощью берушей либо слушать музыку в наушниках-вкладышах создают в ушных каналах условия для развития бактериальной или грибковой инфекции, сообщает vokrugsveta.ru.

Без доступа воздуха создается теплая и влажная среда в слуховом канале. Потому важно не пользоваться берушами либо наушниками на постоянной основе или в течение длительных периодов времени. А также - регулярно протирать их спиртовыми салфетками. Еще лучше - пользоваться сменными одноразовыми берушами.

Еще одна связанная с затычками для ушей опасность - снижение остроты слуха. Вводя в слуховой канал инородное тело, человек проталкивает внутрь ушную серу, которая его блокирует.

Так, авторы масштабного исследования, которое было опубликовано в 2022-м году в журнале BMJ Global Health, предупреждают: в зоне риска глухоты находятся более миллиарда подростков и молодых людей.

Дело в том, что, слушая музыку, громкость которой превышает 105 децибелов, они тоже наносят урон слуховому аппарату. Безопасный порог громкости - 80 децибелов для взрослых и 75 децибелов для детей.