Лолита прокомментировала ситуацию с отменой концертов

14:37 2024-01-13
Лолита прокомментировала ситуацию с отменой концертов

Милявская заявила, что это «предсказуемо», но она поклонница философского течения, которое учит держать удар.

Лолита Милявская отмену своих выступлений назвала «предсказуемой» на фоне ситуации с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой. Об этом звезда заявила в разговоре с журналистами портала «СуперОмск», пишет rambler.ru.

Я привыкла, это предсказуемо. Я - поклонница такого философского течения, как «стоицизм», оно учит держать удар.

Дело не во мне. Я своего зрителя люблю, а он доказал, что любит меня. Это материально не оценить, - сказала Лолита.

Певица также добавила, что из-за отмены ее выступления в Омске доход потеряют около 50 человек. 

Запланированный на 27-е марта концерт Лолиты в Омске отменен после требований местной казацкой общины, напоминает портал.

К слову, выступление Лолиты могут отменить и в Новосибирске. К этому призывает руководитель Совета отцов региона Сергей Майоров. Концерты певицы в этом городе запланированы на 31 марта и 2 апреля 2024 года. 

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